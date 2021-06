Bakterien verwandeln Plastik in Vanille-​​Aroma

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Forschende aus Schottland: Laut ihrer im Fachjournal «Green Chemistry» erschienenen Studie ist es ihnen gelungen, Bakterien so einzusetzen, dass diese Plastik in Vanillin umwandeln. Dabei handelt es sich um den Aromastoff in der Vanilleschote, der in einer Vielzahl von Produkten Anwendung findet (siehe Box).

Süßes Ergebnis

Für die Studie veränderten Joanna C. Sadler und Stephen Wallace von der University of Edinburgh Bakterien der Art E. coli so, dass diese die in Polyethylenterephthalat (PET) enthaltene Terephthalsäure über eine Reihe von chemischen Reaktionen in Vanillin umwandeln. PET ist ein Kunststoff, der unter anderem zur Herstellung von Einweg-Plastikflaschen verwendet wird. Es braucht mehrere hundert Jahre, bis dieser sich zersetzt hat.

Sadler und Wallace demonstrierten auch, wie die Technik funktioniert: Dafür gaben sie die labortechnisch veränderten E. coli-Bakterien zu weggeworfenen Plastikflaschen. In ihren Experimenten gelang es dem Duo, 79 Prozent der Terephthalsäure in Vanillin umzuwandeln. Laut den Forschenden soll dieses sogar für den menschlichen Verzehr geeignet sein. Allerdings muss das noch mit wissenschaftlichen Daten belegt werden.

«Dies ist das erste Beispiel für die Verwendung eines biologischen Systems, um Kunststoffabfälle in eine wertvolle Industriechemikalie umzuwandeln», zitiert die Hochschule Sadler. «Die Ergebnisse haben große Auswirkungen auf den Bereich der Nachhaltigkeit von Kunststoffen und demonstrieren die Kraft der synthetischen Biologie, um reale Herausforderungen anzugehen.»

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)