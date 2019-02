Giftspinne siedelt sich in Deutschland an

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Deutschland haben sich zwei Populationen der sogenannten falschen Witwe angesiedelt. Diese Spinnen-Art fühlt sich in Erde sehr wohl und verbreitete sich mit dem Handel von Pflanzen.

Wissenschaftern zufolge soll sich der kleine Krabbler vor allem in Gartencenter niedergelassen haben. Wer sich eine Pflanze kauft und die Spinne zu Hause im Kübel findet, sollte also nicht in Panik verfallen.

Biss wie Wespenstich

Zwar sieht die Spinne der hochgiftigen schwarzen Witwe sehr ähnlich, ist aber kleiner und lange nicht so giftig. Während der Biss der schwarzen Witwe sogar zum Tod führen kann, ist ein Biss der falschen Witwe mit einem Wespenstich zu vergleichen.

Dennoch handelt es sich bei der falschen Witwe um eine Giftspinne, ihr Sekret ist also giftig. Lebensgefahr für den Menschen besteht aber nicht.

