Wieso gibt es im Iran so viele Corona-​​Tote?

Aus der iranischen Stadt Qom erreicht uns ein beunruhigendes Video aus einem Krankenhaus. Es wurde von einem Krankenhausmitarbeiter gefilmt. Der Mann wurde laut Medienberichten deswegen später verhaftet. Ein Journalist stellte das Video dann aber auf Twitter und scheint so die iranische Zensur unterlaufen zu haben. Verifizieren lässt sich das Video jedoch nicht eindeutig.

Die Aufnahme zeigt Dutzende Leichensäcke auf Bahren oder am Boden gestapelt. Das seien alles Tote, die dem Coronavirus zum Opfer gefallen seien. Es gebe nicht genügend Platz, um all diese Corona-Toten zu beerdigen, hört man den im Krankenhaus Filmenden sagen. Das alles, «während die iranische Regierung das Ausmaß der Katastrophe vertuscht und darauf beharrt, dass es keinen Grund zur Sorge gebe», kommentiert der iranische Journalist auf Twitter.

124 Tote, 4747 Ansteckungen

Tatsächlich tritt das Coronavirus inzwischen in fast allen iranischen Provinzen auf. Innerhalb von 24 Stunden hat sich die Zahl der Toten von 107 auf 124 erhöht, sagte Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur am Freitag. Insgesamt sind laut Dschahanpur 4747 Menschen – 1234 mehr als am Vortag – positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Der Iran gehört damit zu den am stärksten betroffenen Ländern weltweit – und es wird befürchtet, dass die tatsächlichen Fallzahlen noch höher liegen.

Wieso verbreitete sich das Virus dort so schnell und scheinbar ungehindert? Dafür gibt es mehrere Gründe.

Zu spät: Der Iran verfügt über eine solide öffentliche Gesundheitsinfrastruktur – eigentlich. Monitoring, öffentliche Gesundheitskampagnen und der Austausch mit der internationalen medizinischen Gemeinschaft bewährten sich über Jahrzehnte, sei es im Kampf gegen Cholera-Ausbrüche oder die Sars-Epidemie. Jetzt aber sind Wirtschaft und Regierung geschwächt, und obwohl Teheran im Kampf gegen das Coronavirus einige Unterstützung von der Weltgesundheitsorganisation WHO und seinem wichtigsten Handelspartner China erhalten hat – «es kam zu wenig, zu spät», wie Politico.com schreibt.

Macht vor Gesundheit: Seit dem Abschuss einer Linienmaschine im Januar mit über 170 Toten hat das Image der Regierung im Land stark gelitten. Beim Ausbruch des Coronavirus wollte man umso mehr das Bild vermitteln, in dieser Situation über Kontrolle und Kompetenz zu verfügen. Vor Ansteckungen wurde so kaum gewarnt, die Existenz des Virus im eigenen Land heruntergespielt.

Schutzmaterial nach China exportiert: Der Iran lieferte seinem größten Handelspartner China Schutzmaterialien wie Handschuhe oder Masken – und zwar noch bis Ende Februar! Um keine Abstriche in den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu China machen zu müssen, sträubte man sich lange gegen Maßnahmen wie Reiserestriktionen oder Quarantänen. «Teheran dürfte mehr denn je verzweifelt darum bemüht gewesen sein, die finanzielle und politische Beziehung zu China in keinster Weise zu gefährden», so Politico.com.

Isolation: Das Missmanagement der Krise durch Teheran wurde verstärkt durch die amerikanischen Sanktionen, die fundamental geschwächte Wirtschaft und die internationale Isolation des Landes.

Mächtiger Klerus: Und schließlich ist da noch die Stadt Qom, das spirituelle Zentrum der Kleriker im Land. Zum einen dürften die engen Kontakte zwischen Klerus und politischer Führung in Teheran zur Verbreitung des Virus beigetragen haben: Man pendelt oft zwischen den beiden Städten, trifft sich zu Sitzungen im Parlament und Kabinett und küsst sich zur Begrüssung dreimal. Zudem setzte der mächtige Klerus es durch, dass religiöse Pilgerstätten in Qom nicht geschlossen wurden – obgleich in dieser Situation das traditionelle Küssen und Ablecken der dortigen heiligen Schreine das Gegenteil von förderlich ist (siehe Video unten).

Diese Woche schickte die WHO ein Expertenteam sowie medizinische Güter und Labor-Kits für Tests und Diagnostik von 10.000 Personen in den Iran. Teheran hat mittlerweile eingesehen, dass diese Krise nicht unter den Teppich zu kehren ist. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben und Menschenansammlungen zu meiden. Zudem sind alle Schulen und Universitäten bis zum 20. März geschlossen.

چالش زیارت و شرکت کردن در نماز جماعتاز بوسیدن به لیس زدن حرم رسیدیم، منتظر ویدیوهای شما هستیم#چالش_امت #ویروس_اسلام pic.twitter.com/aH1lbOJ2F2— sheyday.Iran????️لیمیت شدم فالو می کنم حتما???? (@sheyday_Iran) February 29, 2020

