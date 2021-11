Mann stopft lautem Kind Taschentuch in Rachen – tot

Diese traurige Geschichte macht die Menschen in Österreich fassungslos: Ein 35-jähriger Mann soll einem lästigen, lärmenden Kind ein Papiertaschentuch in den Mund geschoben haben. Der Lebensgefährte der Mutter soll laut Anklage das Papiertaschentuch zusammengeknüllt und es anschließend dem fünfjährigen Kind in den Mund gesteckt haben. Doch das Taschentuch gelangte in den Rachen und verschloss die Atemwege.

Erst eine halbe Stunde später gelang es dem herbeigerufenen Notarzt den Fremdkörper mit einer Zange zu entfernen - doch für das Kind kam die Hilfe zu spät, es starb. Der Vorfall soll sich bereits Anfang des Jahres ereignet haben.

Jetzt muss der 35-Jährige im österreichischen St. Pölten wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang vor Gericht. Ihm droht dabei bis zu zehn oder sogar fünfzehn Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Prozess findet nächste Woche statt.

(L'essentiel/lie)