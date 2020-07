Bodycam-​​Video nach tödlichem Einsatz publiziert

Ein Polizeieinsatz in den USA endete am Samstag für einen verdächtigen Mann tödlich. In der Stadt Phoenix wurde der 28-Jährige mit Schüssen verletzt. Er starb an den Verletzungen. Laut der Polizei hatte sich der Mann einer Waffe behändigt, als die Beamten mit ihm sprachen. Statt diese wie gefordert niederzulegen, habe er sie angehoben.

Wie der TV-Sender KPNX berichtet, schossen zwei Beamte daraufhin. Auslöser für den Einsatz war ein Notruf. Der Anrufer soll einen Mann gemeldet haben, der ihn mit dem Messer bedrohe. Ob es sich beim getöteten Mann um den Tatverdächtigen handelt, ist unklar.

Proteste ausgelöst

Vom Vorfall gibt es ein Augenzeugen-Video. Dieses löste Proteste aus. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass die vollständige und nicht bearbeitete Version der Bodycam-Videos der Polizisten veröffentlicht wird.

Am Montag hatte die Polizei ein bearbeitetes Bodycam-Video veröffentlicht, wie es im Bericht heißt. Es zeigt einen Beamten, der nach den Schüssen zum Auto eilt und die Waffe des Mannes aus dem Auto nimmt. Weitere Aufnahmen der Polizei sind bisher nicht veröffentlicht worden.

(L'essentiel/Thomas Mathis)