Spieler könnte mit Trump-​​Sieg Millionen gewinnen

Ein britischer Geschäftsmann will beim US-Wahlkampf große Kasse machen. Der reiche Ex-Banker hat 5 Millionen US-Dollar auf den Sieg von Donald Trump gesetzt – das ist wohl der größte Einsatz, der jemals für eine politische Wette gemacht wurde, wie die britische Boulevard-Zeitung Sun berichtet.

Die Quote auf einen Sieg von Trump beträgt 2,85. Der Geschäftsmann könnte also einen riesigen Scheck von fast 15 Millionen Dollar gewinnen. Der Spieler ging die Wette aber nicht ohne Absicherung ein. Er ließ sich zuvor von Vertrauten des Trump-Lagers beraten, wie ein Freund der Zeitung sagt.

Biden ist der Favorit der Buchmacher

Die Buchmacher sehen Joe Biden als Favoriten. Doch je näher der Wahltag kam, desto mehr Spieler wetteten auf einen Sieg von Trump. Beim Wettanbieter Ladbrokes waren in der letzten Woche 75 Prozent pro Trump, bei Paddy Power setzten in den letzten 24 Stunden vor der Wahl gar 93 Prozent auf den Amtsinhaber.

Für die Wettanbieter außerhalb der USA ist die Präsidentschaftswahl ein riesiges Geschäft. Denn politische Wetten sind in den USA verboten. Die Wettbörse Betfair erwartet die größte Glücksspielveranstaltung.

1 Milliarde Dollar Wetteinsätze für US-Wahlen

Politische Wetten sind in den USA illegal. Doch ausserhalb des Landes freuen sich die Buchmacher aufs grosse Geschäft. Die US-Zeitung New York Post schreibt von Wetteinsätzen in Gesamthöhe von rund 1 Milliarde Dollar. Das ist mehr, als am diesjährigen American-Football-Finale Super Bowl gewettet wurde und der höchste Betrag seit dem Boxkampf von Floyd Mayweather und Conor McGregor im Jahr 2017.

«Das ist ein riesiger Markt», sagte Matthew Shaddick, Chef der britischen Glücksspielfirma GVC, gegenüber AFP News, «er ist doppelt so groß wie 2016 und macht ihn ohne weiteres zum größten politischen Ereignis aller Zeiten».

(L'essentiel/Fabian Pöschl)