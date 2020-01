Experten rechnen mit 480 Millionen toten Tieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon seit Oktober wüten unzählige Buschbrände in Australien, doch nunmehr hat sich die Lage zugespitzt. Angetrieben von hohen Temperaturen und starken Winden lodern allein in den südöstlichen Bundesstaaten Victoria und New South Wales rund 200 Brände, die mehrere Städte bedrohen. Mindestens 18 Menschen kamen landesweit seit Beginn der Feuersaison ums Leben. Über 1000 Gebäude wurden zerstört.

Besonders stark ist auch die Tierwelt betroffen, wie Umweltforscher der Universität von Sydney laut News.com.au sagen. Sie schätzen, dass bislang 480 Millionen Säugetiere, Vögel und Reptilien dem Flammenmeer zum Opfer gefallen sind. Allein 8000 Koalas sollen zu Tode verbrannt sein – dies entspräche in etwa einem Drittel der gesamten Koala-Population im Bundesstaat New South Wales.

Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass man die genaue Zahl wohl nie erfahren werde, weil sich die Feuer rasend schnell verbreitet haben und man die toten Tiere nie finden werde.

Diese Koala-Mama und ihr Baby hatten jedoch Glück und konnten von der Feuerwehr gerettet werden.

While working overnight, firefighters came across a mother koala with her junge while working along Bells Line of Road. Firefighters gave the pair a much-needed drink before handing them over to WIRES for treatment and recovery. THANK YOU RFS & WIRES! #koalas #RFS #AustralianFires pic.twitter.com/30WPSBNvot— Sydney Fire Support Team (@SydFireSupport) January 1, 2020

