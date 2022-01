Polizei entdeckt Hunderte Kilo Kokain im Altpapier

Maxi operazione antidroga.#GDF #Laspezia, @_Carabinieri_ e @AdmGov sequestrano oltre 400 kg di #cocaina nel porto di La Spezia, occultata in un container proveniente dalla Repubblica Dominicana e destinata a #Valencia.#NoiconVoi pic.twitter.com/7mHJDpIMcQ — Guardia di Finanza (@GDF) January 14, 2022

Die italienische Polizei hat im Hafen der norditalienischen Küstenstadt La Spezia einen großen Drogenfund im Wert von Millionen gemacht. In einem Container entdeckten die Fahnder zwischen Altpapier zwölf Pakete mit reinstem Kokain, wie die Finanzpolizei am Freitag in der ligurischen Stadt mitteilte.

Die Ermittler schätzten für die insgesamt 412 Kilogramm Kokain einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der Container kam den Angaben zufolge aus dem Karibikstaat Dominikanische Republik und sollte weiter ins spanische Valencia verschifft werden.

In italienischen Häfen macht die Polizei immer wieder riesige Drogenfunde. Vor zwei Jahren stießen die Ermittler in La Spezia laut Finanzpolizei auf 338 Kilogramm Kokain, das damals aus Brasilien stammte. Vor wenigen Wochen teilte die Polizei an Silvester mit, im Hafen der süditalienischen Stadt Gioia Tauro rund drei Tonnen Koks beschlagnahmt zu haben. Die Drogen stammten ebenfalls aus Südamerika und waren zum Teil zwischen Bananen versteckt.

(L'essentiel/dpa)