Erstausgabe von US-​​Verfassung wird versteigert

Sotheby's to auction rare first printing of US Constitution https://t.co/KP7VxWz6Mi pic.twitter.com/IsyVGKyCSt — CNA (@ChannelNewsAsia) September 17, 2021

Eine Erstausgabe der 1787 verfassten US-Verfassung könnte bei einer Versteigerung in New York bis zu 20 Millionen Dollar (etwa 17 Millionen Euro) bringen. Bei den Dokument handele es sich um eine von nur elf bekannten Ausgaben der offiziell gedruckten Erstausgabe, die an die Delegierten des Verfassungskonvents verteilt wurden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag in New York mit. Es handele sich um die einzige Ausgabe in Privatbesitz, die nun von einer Stiftung zur Versteigerung freigegeben worden sei. Die Auktion ist für November geplant.

(L'essentiel/dpa)