Mann steckt sich nahe des Weißen Hauses in Brand

In der Nähe des Weißen Hauses in Washington hat sich ein Mann selbst in Brand gesetzt. Der Mann erhielt vor Ort Erste Hilfe, wie der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service am Mittwoch mitteilte. Zum Ausmaß der Verletzungen des Mannes machte die Behörde keine Angaben. Auch blieb unklar, ob der Vorfall möglicherweise politische Hintergründe hatte.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme — Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) May 29, 2019

Der Zwischenfall ereignete sich in der als The Ellipse bezeichneten Parkanlage südlich des Weißen Hauses. Bereits im April hatte ein Mann an einem Zaun um den Amtssitz des US-Präsidenten seine Jacke angezündet. Dieser Mann kam ohne lebensgefährliche Verletzungen davon.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) May 29, 2019

Jesus Christ. This guy set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/IIXAoGS6ia — Mariaaaa (@bedolla_maria) May 29, 2019

(L'essentiel/fss/afp)