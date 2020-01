«Wie durch ein Wunder haben alle Tiere überlebt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Buschbrände im Südosten Australiens nehmen immer dramatischere Ausmaße an. Bilder auf Twitter zeigen, wie teils ganze Städte und Dörfer den Flammen zum Opfer fallen. Betroffen ist auch Mogo, das rund 500 Kilometer südlich von Sydney liegt.

i know i've been posting a lot about the fires but this is devastating...photos from the main street of mogo pic.twitter.com/YCWxN8wDFS— ???????????????????? (@elliegr03) December 31, 2019

Während zahlreiche Häuser im Dorf niederbrannten, hatten die Tiere im örtlichen Zoo mehr Glück. Der Betreiber des Zoos vermeldete am Dienstag, dass alle Tiere vor den Flammen gerettet werden konnten. Der Zoo beheimatete laut eigenen Angaben neben Zebras, Breitmaulnashörner und Giraffen auch die größte Sammlung von Primaten in Australien.

«Die Behörden wollten die Stadt evakuieren und alle Leute rausbringen», sagt Zoo-Direktor Chad Staples zu 9news. «Unser Plan war von Anfang an, dass wir hier bleiben und versuchen, die Tiere zu schützen.»

Wegen der Größe des Zoos konzentrierten sich die Mitarbeiter darauf, dem Feuer an strategisch wichtigen Stellen keine Angriffsfläche zu bieten. Außerdem wurde das ganze Gelände großzügig benässt.

«Die Tiere, die klein genug sind, haben wir in meinem Haus untergebracht», sagt Staples. Derzeit befänden sich vor allem kleinere Affen und Rote Pandas im Haus. «Gefährliche Tiere wie Tiger, Löwen und große Affen wurden frühzeitig in ihre Nachtquartiere gebracht. Dort sind sie sicher», sagt Staples. «Es grenzt fast an ein Wunder: Niemand wurde verletzt – nicht einmal ein Kratzer.» Vorerst gibt es aber keine Erholung für Staples und seine Mitarbeiter: «Es gibt noch viel zu tun, bis wir uns etwas ausruhen können.»

(L'essentiel/fur)