Guinea befürchtet neue Ebola-​​Epidemie

In Guinea sind nach Angaben der Behörden des westafrikanischen Landes vier Menschen nach einem neuen Ebola-Ausbruch gestorben. Insgesamt seien sieben Fälle der gefährlichen Viruserkrankung gemeldet worden, teilte ein Sonderbeauftragter des Gesundheitsministeriums in Conakry am Sonntag mit. Betroffen war die Stadt Nzerekore im Südosten des Landes.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte das Wiederauftreten von Ebola in Guinea noch am Sonntagabend, sprach allerdings zunächst von drei Toten infolge der Erkrankung. Vier weitere Menschen seien im Krankenhaus. Die WHO-Afrikadirektorin Matshidiso Moeti schrieb auf Twitter, man sei sehr besorgt.

Very concerned by reports of 4 suspected Ebola deaths in Guinea. @WHO is ramping up readiness & response efforts to this potential resurgence of #Ebola in West Africa, a region which suffered so much from Ebola in 2014. pic.twitter.com/9eyMLeZutK