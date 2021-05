Mehrere Tote bei Messerangriff in Brasilien

Bei einer bewaffneten Attacke auf eine Kinderkrippe im Süden Brasiliens sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei Kinder und zwei Betreuerinnen seien gestorben, nachdem ein 18-Jähriger mit einem messerartigen Gegenstand in die Vorschule «Aquarela» der Gemeinde Saudades im Bundesstaat Santa Catarina eingedrungen sei, sagte der Sprecher der Militärpolizei von Santa Catarina, Major Rafael Antonio da Silva, der «Deutschen Presse-Agentur» am Dienstag. Ein weiteres Kind sei schwer verletzt worden. Brasilianische Medien berichteten von mindestens fünf Toten.

Three children are killed in Brazil after a stabbing attack in school in Santa Catarina state - local media pic.twitter.com/SYrKKBKiUB