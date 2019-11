Lehrerin tritt 15-​​jähriger Schülerin gegen den Kopf

Wie wild prügelt die Vertretungslehrerin an der Lehman High School in der texanischen Stadt Kylea auf eine 15-jährige Schülerin ein. Mehrere Faustschläge verpasst sie dem Teenager.

+++ Warnung der Redaktion: Die folgenden Videos enthalten Szenen, die auf manche Zuschauer verstörend wirken können. +++

Schließlich packt sie die Jugendliche, reißt sie zu Boden und tritt ihr gegen den Kopf. Das Mädchen, das laut ihrem Anwalt bei dem brutalen Angriff schwer verletzt wurde, kam in ein Krankenhaus.

Die schlimmen Szenen haben die Mitschüler des Mädchens mit dem Handy festgehalten. Das Video, das viral ging, schockiert die Amerikaner.

Medienberichten zufolge wurde die 32-Jährige nach dem Vorfall festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Gegen eine Kaution von umgerechnet knapp 10.000 Euro kam sie wieder frei. Der Vorfall hat aber nun berufliche Konsequenzen für die Frau. Wie die Lehman High School auf Facebook bekannt gab, hat man die Frau gefeuert.

Ein wenig Rückendeckung erhielt die Frau, als ein weiteres Video auftauchte, das zeigt, wie das Mädchen zuvor auf die Lehrerin losgegangen war. Dazu schreibt ein Nutzer auf Twitter:

«Regeln missachten und die Lehrerin schlagen? Ich habe kein Mitleid mit der Schülerin!»

