Autsch! Hund legt sich mit dem Falschen an

Das tut schon beim Hinschauen weh: Ruckus jagte im US-Bundessstaat New York einem Stachelschwein hinterher. Sein Ausflug endete damit, dass seine komplette Schnauze von vielen Stacheln durchbohrt wurde. Sogar in seinen Mundraum waren die Stacheln gedrungen.

Besitzer gaben den Hund im Tierheim ab

Da Ruckus bereits Wiederholungstäter ist, gaben ihn seine Besitzer in einem Tierheim ab. Auch, weil sie die Kosten für den Tierarzt nicht aufbringen konnten. Auf der Lollypop Farm wurde der arme Hund von Pfleger versorgt. Dafür mussten alle Stacheln einzeln entfernt werden.

Stacheln von Stachelschweinen haben Widerhaken an der Spitze – ähnlich wie Angelhaken. Dadurch ist es besonders schwer und schmerzhaft, die Nadeln wieder zu entfernen. «Zum Glück für Ruckus konnte unser Team alle Stacheln sicher entfernen und dem Hund ging es schnell wieder besser», teilte das Tierheim mit.

Happy End für Ruckus

Mittelerweile haben sich auch liebe Menschen gefunden, die dem Hund ein neues Zuhause geben wollen – er wird in Zukunft bei einem Paar in Rochester in New York wohnen: «Bei uns findet er sicherlich keine Stachelschweine», verrät seine neue Besitzerin.

(L'essentiel/isa)