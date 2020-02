Malediven-​​Touristin verhaftet – wegen Bikini

Auf Twitter wurde ein Video veröffentlicht, dass für viel Empörung sorgte. Darauf zu sehen eine britische Touristin im Bikini, die auf der Insel Maafushi von drei Polizisten offenbar gewaltsam abgeführt wird.

Sie versucht sich mit Händen und Füßen zu wehren, während ein Beamter versucht, ihr ein Badetuch überzulegen. Die Polizei der Malediven hat sich mittlerweile via Twitter zu dem Vorfall geäußert. So sei die Polizei von einem Bürger in Kenntnis worden, dass eine Touristin «unangemessen gekleidet und mutmaßlich betrunken» über die Hauptstraße gelaufen sei.

«Auf den einheimischen Inseln werden Urlauber gebeten, die kulturellen Befindlichkeiten der Gemeinde und die lokalen Regeln zu respektieren, indem sie Badekleidung nur in bestimmten Bereichen der von Einheimischen bewohnten Inseln tragen», heißt es in dem Statement.

Die Malediven gelten als beliebtes Urlaubsziel im Winter. Doch besonders auf den Inseln, auf denen auch Einheimische wohnen, gelten strenge Regelungen bezüglich Kleidung. Schließlich sind die Malediven ein islamisches Land und Touristen werden gebeten, diese Regeln auch zu respektieren.

Die Frau wurde von den Beamten darauf hingewiesen, den Vorschriften zu folgen. Sie habe sich allerdings dagegen gewehrt, was zur Festnahme führte. Nach rund einer Stunde wurde sie wieder freigelassen.

Incident in Maafushi in which our officers restrained a female tourist seems to be badly handled. I apologise to the tourist & the public for this. The challenge I have taken up is to professionalise the police service & we are working on that. This matter is being investigated.