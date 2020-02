WHO warnt vor Verzehr tierischer Produkte

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt offiziell vor dem Verzehr von rohen oder unzureichend gekochten tierischen Produkten, deren Herkunft unklar ist. «Rohes Fleisch oder Rohmilch sollten mit Vorsicht behandelt und zunächst gut abgekocht werden, um eine Kreuzkontamination mit ungekochten Lebensmitteln zu vermeiden.»

Das Problem ist: Nicht immer ist klar, woher die Lebensmittel stammen. Das gilt insbesondere für die einzelnen Bestandteile in Fertiggerichten. «Wer hundertprozentig sichergehen will, sollte am besten keine Fertigprodukte und ungekochten Lebensmittel essen, die aus China oder Italien stammen, also aus Ländern, in denen das Coronavirus verbreitet bis stark verbreitet ist», erklärt daher Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro.

Wildtierhandel in China verboten

Eine klare gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung fehle bei zahlreichen Fertigprodukten oder werde von einigen Firmen umgegangen, so Peifer weiter. Nach derzeitiger Einschätzung der WHO könnte «der weltweite Handel mit Lebensmitteln eine potenzielle Rolle bei der Übertragung des Virus spielen».

Die Wissenschaftler der WHO vermuten, dass das Coronavirus von Wildtieren auf den Menschen übertragen wurde. China hat den Wildtierhandel derzeit verboten. Über 80.000 Menschen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation derzeit an dem Virus erkrankt. Die Zahl der Infizierten stiegt weiter an.

(L'essentiel)