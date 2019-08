Habte A. kommt in die Psychiatrie

Habte A.*, der am Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen vor einen Zug gestoßen haben soll, kommt in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der Haftrichter habe den Ende Juli erlassenen Haftbefehl in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nach Angaben eines Gutachters leide der 40-Jährige an einer «Erkrankung aus dem schizophrenen Spektrum». Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes dauern unabhängig davon an.

Laut Staatsanwaltschaft geht der Gutachter davon aus, dass der Mann vermutlich an einer «paranoiden Schizophrenie» leidet. Da diese Erkrankung zur Tatzeit akut vorgelegen habe und kausal für die Taten gewesen sei, sei «zumindest von einer erheblich verminderten Einsichts- und Steuerungsfähigkeit» auszugehen, erklärte die Behörde. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sei erforderlich, weil der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.

Mutter überlebte, ihr Sohn starb

A., der ursprünglich aus Eritrea stammt, wohnt seit 2006 in der Schweiz und galt als Musterbeispiel für gute Integration. In den Monaten vor der Tat hatte er jedoch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Er war deshalb auch seit einiger Zeit arbeitslos.

Am 29. Juli tauchte A. plötzlich am Hauptbahnhof in Frankfurt auf. Dort schubste er eine Frau und deren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug. Der Junge kam dabei ums Leben, die Mutter konnte sich gerade noch retten. A. wollte eine weitere Frau auf die Gleise stoßen, sie stürzte jedoch auf dem Bahnsteig. A. floh nach der Tat, kurze Zeit später konnte er im Umfeld des Bahnhofs geschnappt werden.

*Name der Redaktion bekannt

(L'essentiel/vro/afp)