Frau stürzte bei Bungee-​​Jump in den Tod

Eine 25-jährige Kolumbianerin stürzte bei einem Bungee-Jump in den Tod, nachdem sie die Anweisung des Guides missverstanden hatte. Anstatt ihr das Ok für den Sprung zu geben, hatte der Mitarbeiter ihren Freund gemeint. In ihrer Verwirrung sprang Yecenia Morales ungesichert von der Plattform.

Das Unglück ereignete sich laut der kolumbianischen Zeitung El Tiempo vergangenen Sonntag. Morales und ihr Freund hatten einen Ausflug nach Amagá im Norden Kolumbiens unternommen. Das Amagá-Viadukt ist ein beliebter Bungee-Spot.

Sie erlitt vermutlich bereits vor dem Aufprall einen Herzinfarkt

Als sich das Paar der Plattform näherte, um mit dem Gummiseil 50 Meter in die Tiefe zu springen, wurde Morales' Freund zuerst von einem Mitarbeiter der lokalen Firma bereit gemacht. Als er schon an der Sicherheitsausrüstung befestigt war, erhielt er vom Guide das Signal, dass er nun springen könne. Yecenia Morales verstand aber die Anweisung falsch und sprang selber kopfüber in die Tiefe.

Ihr Freund eilte Morales zu Hilfe und entdeckte sie im Tal unter dem Viadukt. Seine Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Morales starb laut Autopsie nicht nur an den Folgen ihrer Verletzungen, sie soll auch kurz vor dem Aufprall einen Herzinfarkt erlitten haben.

« Sie war verwirrt »

Ihr Freund steht unter Schock. Er wird zudem wegen der Wunden behandelt, die er sich zugezogen hat, als er überstürzt ins Tal hinunterkletterte. Der Bürgermeister der Gemeinde Fredonia, Gustavo Guzmán, erklärte, dass es sich beim Unfall um ein Missverständnis gehandelt habe. «Sie war verwirrt», meinte Guzmán.

Dennoch haben die Behörden eine Untersuchung eingeleitet. In der Gegend gibt es schon länger Meldungen, wonach zwei Unternehmen Bungee-Jumps anbieten, ohne die dazu nötige Lizenz zu haben.

