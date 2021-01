80 Hunde sterben wegen verdorbenem Futter

Bereits im Dezember 2020 wurden diverse Sorten des US-Tierfutterherstellers «Midwestern Pet Food» aus dem Sortiment genommen und vom Handel rückgeordert. Grund dafür waren 28 Todesfälle bei Hunden nach dem Verzehr, sowie weitere acht Hunde, die aufgrund des Futters erkrankten. Das traurige Update der FDA (Food and Drug Administration) zeigte nun weitere Fälle und forderte nun einen Rückruf von über 1000 Chargen des Hundefutters.

Verantwortlich für Tod und Krankheit der über 80 Vierbeiner ist angeblich ein spezieller Schimmelpilz der das giftige Aflatoxin produziert und überwiegend auf Mais und anderem Getreide wächst. Symptome für eine Vergiftung sind unter anderem Appetitlosigkeit, Erbrechen, Trägheit und eine gelbliche Färbung von Augen und Zahnfleisch.

Auch wenn das Futter nur in den USA verkauft wird, so kann es durchaus sein, dass man über das Internet auch in unseren Ländern das Tierfutter der «Midwestern Pet Food» erhält - hier wird um besonderen Vorsicht gebeten.

(L'essentiel/tine)