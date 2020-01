Video zeigt, wie Rakete in Po von Mann explodierte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Imposante Aufnahmen sind das, die da jetzt im Internet herumschwirren. Sie zeigen die besch...eidenste Idee im Zuge der diesjährigen Silvesterfeierlichkeiten nun in Form eines Videos. Das neue Jahr war schon 45 Minuten alt und die Knallerei damit eigentlich schon beendet. Doch dann hatten zwei Freunde in Österreich (23 und 22 Jahre alt), die den Jahreswechsel auf einer privaten Party feierten, einen Einfall, der letztlich in die Hose ging. Buchstäblich.

Laut eigenen Aussagen habe sich der 22-Jährige dann aber erschrocken und in der Folge die Pobacken zusammengekniffen.

Das Problem: Die Rakete konnte dadurch nicht starten und explodierte deshalb im Bereich des Gesäßes. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste der 22-Jährige schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Im Internet kursieren Dutzende «Vorbilder» zu vergleichbaren Aktionen. Gut möglich, dass sich der junge Oberösterreicher dort inspieren ließ.

(L'essentiel)