Auf Frankreichs Landstraßen soll Tempo 80 gelten

In Frankreich gibt es Streit über ein neues Tempolimit auf Landstraßen. Die Mitte-Regierung plant, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen ohne Fahrbahntrenner von 90 Stundenkilometern auf 80 abzusenken, um die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Die rechtspopulistische Front National (FN) von Marine Le Pen kritisiert das Vorhaben, weil Experimente mit Tempo 80 auf Teilstrecken bisher nicht ausgewertet worden seien.

Eine Entscheidung der Regierung könnte laut Medienberichten schon am Dienstag bekanntgemacht werden. Der konservative Premierminister Edouard Philippe verteidigte den Vorstoß bereits am vergangenen Wochenende in der Zeitung Le Journal du Dimanche: «Ich weiß, dass (...) ich kritisiert werde. Aber ich weiß, dass sie (die Maßnahme) Leben retten wird. Und ich will Leben retten.»

«Es gibt keinen Grund dafür»

2016 starben 3477 Menschen auf den Straßen in Frankreich, die Zahl stieg zuletzt wieder stark an. 57 Prozent der tödlichen Unfälle geschahen auf Landstraßen. Protest gegen die Geschwindigkeitsreduzierung kommt von Autofahrerverbänden: «Es gibt keinen Grund, das Tempolimit zu senken. Die Fahrzeuge werden immer besser, die Qualität der Straßen auch», sagt Daniel Qero vom Verein «40 millions d'automobilistes», der eine erfolgreiche Petition gegen das 80er-Limit gestartet hat.

In Luxemburg gilt auf Landstraßen Tempo 90, in Deutschland liegt die maximal erlaubte Geschwindigkeit für Personenwagen bei 100 km/h.

(L'essentiel/dpa/jt)