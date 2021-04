Tötete Mutter ihre drei Kinder, um sie zu schützen?

Eine kalifornische Mutter hat in einem im Gefängnis geführten Interview mit einem Fernsehsender erklärt, warum sie ihre drei Kinder ertränkt habe. Die 30-jährige Liliane Carrillo sagte am Donnerstag in KGET-TV, sie habe damit ihre Kinder Joanna (drei), Terry (zwei) und Sierra (sechs Monate) sexueller Gewalt durch deren Vater schützen wollen, den sie zudem des Menschenhandels verdächtigt. Sie bereue das, habe aber keinen anderen Ausweg gesehen. Die Kinder waren am Samstag tot in Los Angeles aufgefunden worden.

«Ich habe sie ertränkt... Ich wollte nicht, dass sie weiter misshandelt werden», sagte Carrillo. «Ich habe ihnen bei ihrer Geburt versprochen, dass ich sie beschützen werde. Ich drückte sie und küsste sie und ich entschuldigte mich die ganze Zeit. Ich liebte meine Kinder.» Sie wünschte, dass sie noch am Leben seien. «Wünschte ich, dass ich das nicht getan hätte? Ja, aber ich ziehe es vor, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens gefoltert und misshandelt werden.»

Die zwei Mädchen und der Junge waren am Samstag in der Wohnung der Großmutter mütterlicherseits in Reseda, einem Stadtteil von Los Angeles, gefunden worden. Die Mutter wurde des Autodiebstahls beschuldigt, nachdem sie fast 320 Kilometer nördlich in Tulare County verhaftet worden war. Zu diesem Vorwurf hat sie sich als «nicht schuldig» bezeichnet. Im Interview sagte sie, sie sei nach Norden gefahren, um sich von einer steilen Felswand zu stürzen. Mit ihrem Wagen sei sie dann in einem Graben stecken geblieben – daraufhin habe sie das Auto der Personen gestohlen, die angehalten hatten, um ihr zu helfen.

Mutter leidet unter Depressionen

Das Paar befand sich Gerichtsakten zufolge in einem erbitterten Streit um das Sorgerecht für die Kinder. Der Vater der Kinder, Erik Denton, sagte aus, die Mutter sei wahnhaft und eine Gefahr für ihre Kinder gewesen. Nach der Geburt des zweiten Kindes habe sie Depressionen gehabt und eine Therapie begonnen, diese dann aber abgebrochen. In Social-Media-Posts habe sie geschrieben, sie wünschte, nie Kinder bekommen zu haben.

Die Mutter selbst sagte im Interview, sie habe ihr ganzes Leben mit Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) gekämpft. Sie habe eine Therapie wegen nachgeburtlicher Depressionen begonnen, dann aber abgebrochen. Ihr Mann sei aber die Gefahr für ihre Kinder gewesen.

Sie habe bei ihrer Tochter und ihrem Sohn Zeichen von Misshandlung entdeckt und das den Behörden gemeldet. Diese hätten ihr aber nicht geholfen. «Sie wollten sie einfach dem Vater geben» sagte Carrillo.



(L'essentiel/AP/trx)