40-​​Kilo-​​Hund speckt ab und verändert sich total

«Wolfgang», ein Hund, der in der US-Stadt Phoenix lebt, hat sich bisher eher durch Leben schleppen müssen. Unglaubliche 40 Kilo brachte er auf die Waage – das Dreifache, was ein Beagle normalerweise wiegt. Seine Besitzer halten auf dem Instagram-Account «obese_beagle» nicht nur seine Lebensgeschichte, sondern auch seine Transformation hin zu einem normalgewichtigen Hund festgehalten.

Wie «Wolfgang», der aus einem Tierheim in Arizona stammt, so dick wurde, wissen die Besitzer nicht. Aber seitdem er in seinem neuen Zuhause war, ging es mit seinen Pfunden steil bergab – «mit viel Liebe, gesunder Ernährung und Sport», wie Frauchen und Herrchen sagen. Innerhalb von zwei Jahren verlor der Beagle zwei Drittel seines Gewichtes. Von 40 Kilo im Mai 2019 ging es auf 15 Kilo herunter.

Diese Leistung beeindruckt nicht nur seine Besitzer, sondern auch Tausende Instagram-Follower. Mittlerweile lebt «Wolfgang» ein glückliches und gesundes Leben – und genießt die Sonne in Arizona.

Und so sieht «Wolfgang» heute aus...

(sw/L'essentiel)