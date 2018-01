Erste Supermarktkette verbietet Red Bull

Das wird Didi Mateschitz sicher nicht gefallen: In England hat «Waitrose» (5,4 Milliarden Pfund Umsatz, 91.000 Angestellte, 352 Standorte) laut britischen Medien als erste Supermarktkette Energydrinks mit 150 Milligramm Koffein pro Liter für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. «Waitrose» reagiert damit auf eine Warnung von britischen Lehrern vom Dezember, dass Red Bull und Co. für Schüler zu gefährlich sei und sie nach Einnahme der Getränke zudem den Unterricht stören würden.

In England konsumieren Jugendliche mehr Energydrinks als in den meisten europäischen Ländern: Zwischen 2006 und 2015 stieg der Verkauf um 185 Prozent an – 2015 wurden 672 Millionen Liter davon getrunken. Bei einer Umfrage kam heraus, dass einer von drei Jugendlichen regelmäßig Energydrinks zu sich nimmt. Ab März will «Waitrose» von jedem Jugendlichen, der Red Bull kauft, einen Ausweis verlangen. Mit der Maßnahme soll Druck auf andere Märkte gemacht werden – Experten gehen davon aus, dass sich weitere Verkäufer anschließen werden.

In England sind Energydrinks billiger als Wasser

«Die betroffenen Drinks enthalten klare Warnhinweise für Kinder, die wir als verantwortungsvoller Händler umsetzen wollen», so «Waitrose»-Geschäftsführer Simon Moore. In England werden die Energydrinks oft in Viererpacks angeboten, so dass eine Dose billiger ist als eine Flasche Wasser ...

(L'essentiel/tas)