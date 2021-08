Wohnungsbrand in Berlin fordert mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Berliner Bezirk Pankow sind acht Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie die Berliner Feuerwehr am Samstagmorgen im Online-Dienst Twitter mitteilte, musste ein Mensch von einem Notarzt reanimiert werden. 150 Kräfte waren demnach in der Nacht im Einsatz, um die Flammen zu löschen und die Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte es am frühen Samstagmorgen in einer im ersten Stock gelegenen Wohnung des Hauses in der Prenzlauer Promenade, die Flammen breiteten sich demnach bis ins Dachgeschoss aus. Drei Menschen hätten sich durch den Sprung ins Sprungpolster der Feuerwehr gerettet. Nachlöscharbeiten waren Angaben zufolge auch am Samstagmorgen noch im Gange.

(L'essentiel/afp/roa)