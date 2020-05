Danksagung an Corona-​​Helfer endet in Tragödie

Beim Absturz eines Jets der kanadischen Kunstflugstaffel «Snowbirds» in Kamloops östlich von Vancouver ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich unmittelbar nach dem Start der Staffel vom Militärflughafen in Kamloops, als die Maschinen zu einer Flugshow in der Region zu Ehren der Helfer im Kampf gegen die Corona-Pandemie gestartet waren. Nach Augenzeugenberichten stieß das Flugzeug plötzlich zwei Rauchwolken aus, ehe es senkrecht zu Boden stürzte. Kurz vor dem Aufschlag des Jets im Vorgarten eines Wohnhauses sei noch ein Fallschirm beobachtet worden, berichtete der Sender CBC.

Laut mehreren Medienberichten handelt es sich bei dem Todesopfer um Captain Jenn Casey, der Pilot wurde schwer verletzt. Casey arbeitete seit zwei Jahren als Öffentlichkeitsbeauftragte bei der Kunstflugstaffel.

Ein Augenzeuge erzählt «Kamloops This Week», sie habe einen weiblichen Körper mit schwersten Verletzungen gesehen. «Es schaute aus, als ob sie in einen Baum gefallen wäre. Es ist unglaublich. So etwas sollte nicht passieren.»

Die Kunstflugstaffel benutzt zweisitzige einheimische Jets vom Typ Canadair CL-41 «Tutor», die schon seit den 60er-Jahren hergestellt werden.

