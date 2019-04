Teenie nach ausgearteter Snapchat-​​Party verhaftet

Der Besitzer einer Luxuswohnung in der nordirischen Stadt Belfast steht wortwörtlich vor einem Trümmerhaufen. Via Booking.com hat eine Frau für ihre Tochter die Unterkunft für eine Nacht gemietet. Was der Besitzer nicht wusste: In der Wohnung sollte eine Party stattfinden. Die 16-Jährige hatte ihre Gäste per Snapchat eingeladen.

Unter den Hausregeln ist zwar klar festgehalten, dass keine Partys erlaubt sind. Das hielt die Jugendlichen jedoch nicht davon ab, in der Nacht auf Sonntag ordentlich zu feiern. Im Gegenteil: Manche schlugen sogar Wände mit Vorschlaghämmern ein, wie «Belfast Live» berichtet. Fenster wurden eingeschlagen und Möbel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf knapp 50.000 Euro (40.000 Pfund).

Bis zu 40 feiernde Jugendliche

«Das Ausmaß der Zerstörung ist unglaublich», sagt der Wohnungsbesitzer zum Portal. Alles sei ruiniert. Seit zwei Jahren vermietete er seine Wohnung an Touristen. Nun musste er 42 Buchungen stornieren.

Bis zu 40 Jugendliche sollen in der Wohnung gefeiert haben. Nach dem Vorfall wurde die 16-jährige Gastgeberin verhaftet. Mittlerweile wurde sie gegen Bezahlung einer Kaution wieder freigelassen. Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus.

Der Wohnungsbesitzer sieht jedoch auch die Mutter der 16-Jährigen in der Schuld. Da sie die Buchung für ihre Tochter getätigt hatte, sollte seiner Meinung nach auch sie verhaftet werden. Booking.com hat den Account der Frau mittlerweile gesperrt. Auf den Kosten bleibt der Wohnungsinhaber jedoch sitzen.

(L'essentiel/vro)