Zwischen den Bahamas und dem US-Bundesstaat Florida ist ein Schiff mit 20 Menschen an Bord verschwunden. Eine dreitägige Suche sei erfolglos verlaufen, teilte die US-Küstenwache am Samstag mit. Das Schiff hatte am Montag von der Bahamas-Insel Bimini abgelegt und sollte noch am selben Tag das 80 Kilometer entfernte Lake Worth in Florida erreichen.

Als das Schiff dort nicht eintraf, sei am Dienstag die Küstenwache alarmiert worden, erklärte ein Sprecher. Suchmannschaften beider Länder suchten drei Tage lang aus der Luft und auf See ein rund 44’000 Quadratkilometer großes Gebiet ab. Am Freitag wurde die Suche ergebnislos eingestellt. Beim Schiff soll es sich um ein rund 9 Meter langes Boot der Marke Mako handeln.

«Unsere Gedanken sind bei den Familien der vermissten Personen», sagte Stephen V. Burdian von der US-Küstenwache. «Jeder, der etwas über die Personen an Bord weiß, soll sich bei uns melden», so Burdian. Aus welchem Grund das Boot zwischen den Bahamas und unterwegs war, sei bisher noch unklar.

(L'essentiel/AFP/fur)