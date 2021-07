Teenager wurden 82 Zähne gezogen

Eigentlich haben Erwachsene 32 Zähne. 16 Zähne im Oberkiefer und 16 Zähne im Unterkiefer – und da sind die vier Weisheitszähne schon mit eingerechnet. Inder Nitish hingegen hatte noch 82 (!) Stück zusätzlich in seinem Mund.

Fünf Jahre lang litt der 17-Jährige unter den starken Schmerzen seines viel zu großen und deformierten Kiefers. Es war bis unterhalb Kumars Ohren geschwollen, stand spitz unter seinen Backen hervor. Er konnte seinen Mund kaum noch schließen. Essen und trinken war fast nicht möglich.

Seltener Kiefertumor

Erst dann entdecken Spezialärzte des Indira Gandhi Institute of Medical Sciences in Bihar woran es lag: Nitish Kumar leidet unter einem komplexen Odontom – einem seltenen Kiefertumor. Aufgrund von Röntgenbildern war den Ärzten auch klar, dass sich in dem Tumor Zähne befanden, die dort definitiv nicht hingehörten. In einer dreistündigen Operation entfernten sie den Tumor samt Beißerchen. «Nur, weil er so viele Jahre lang nicht richtig behandelt wurde, konnte es überhaupt so schlimm werden», sagt sein Arzt Dr. Manish Mandal.

Worüber die Spezialisten nach der Operation jedoch überrascht waren: Ganz 82 Zähne hatten sich innerhalb des Tumors befunden, die dort mit der Zeit einfach gewachsen waren, erklärt Dr. Priyankar Singh. Mittlerweile kann Nitish Kumar seinen Mund wieder schmerzfrei öffnen und schließen – und auch optisch soll ihm fast nichts mehr anzumerken sein.

(L'essentiel/kiky)