Wilder Leopard verletzt mehrere Schaulustige

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einer Raubkatze zu nahe zu kommen, ist keine gute Idee. Dies wurde Schaulustigen in der Stadt Jalandhar im Norden Indiens am Donnerstag schmerzlich bewusst. Wie die Begegnung zwischen Leopard und Mensch ausging, erfährst du in der Bildstrecke oben.

Die Leoparden-Attacke wurde auch auf Video aufgezeichnet.

(Quelle: Tamedia/Reuters)

(L'essentiel/dmo/afp)