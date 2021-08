Mutter nimmt Kind an der Leine mit

Für diesen kleinen Junge gab es am Donnerstag kein Entkommen. Seine Mutter führte ihn gut gesichert an einer Leine durch die Filiale einer beliebten Fast-Food-Kette in Wien. Die Frau mit ihrem Sohn an der neongelben Leine sorgte für einige schiefe Blicke.

Hände frei, ohne sein Kind aus den Augen zu verlieren – diesen Vorteil bietet eine Kinderleine. Das Hilfsmittel wird unter Eltern heiß diskutiert. Einige finden es praktisch, andere entwürdigend für die Kinder. Ausschlaggebend ist für viele Expertinnen und Experten, wie gut das Kind die Leine annimmt. Kann man sie zum lustigen Spiel machen, haben auch die Kinder Spaß daran. Lehnt das Kind die Leine allerdings ab, sollte man nicht darauf beharren.

Im Straßenverkehr bietet eine Laufleine nicht die Sicherheit, die sich manche davon erwarten. Ist die Leine zu lang, läuft man Gefahr, dass die Kleinen sich verheddern. Gibt man ihnen zu viel Platz, sind sie außerdem durch andere Passanten und Radfahrer gefährdet.





(L'essentiel/heute.at/fos)