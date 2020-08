Flugzeug zerbricht bei Landung in Indien

In der südindischen Stadt Karipur ist um 19:00 (Ortszeit) ein Flugzeug vom Rollfeld abgekommen und zerbrochen. Beim verunglückten Flugzeug soll es sich um eine Boeing 737 der Air India handeln.

Medienberichten zufolge soll das Flugzeug über 180 Passagiere gehabt haben. Der Pilot sei beim Unfall ums Leben gekommen und es gebe viele Verletzte, schreibt ein lokaler Politiker auf Twitter.

Second tragedy of the day in Kerala : Air India Express skids off the run way at Kozhikode, front portion splits , pilot dies and lots of passengers injured . All passengers evacuated. Very lucky the aircraft didn’t catch fire @narendramodi @JPNadda