Schweizer verbuddeln 2000 Unterhosen für Test

In der Schweiz soll landesweit weiße Unterwäsche in der Erde verschwinden. Zur Untersuchung der Bodenqualität verschickt die staatliche Forschungsstelle Agroscope dieser Tage 2000 Baumwollunterhosen an Gartenbesitzer und Bauern. Die freiwilligen Studienteilnehmer erhalten jeweils zwei Stück, die im Boden vergraben werden. Danach wird untersucht, wie stark die Textilien von winzigen Lebewesen zersetzt wurden. «Das ist ein Indikator für Bodenqualität», sagte Projektleiter Marcel van der Heijden am Donnerstag.

Mit Unterhosen den #Boden erforschen? Das Citizen-Science-Projekt greift auf etwas ungewöhnliche Messmethoden zurück. Alle interessierten BürgerInnen sind eingeladen mitzumachen. Die ersten 1000 Anmeldungen bekommen ein Paket mit Baumwollunterhosen.

➡️ https://t.co/jBuZtJLYgu pic.twitter.com/pOXhZXx1l3 — Agroscope (@agroscope) April 3, 2021

In der Vergangenheit habe es schon mehrere Versuche dieser Art gegeben. So hatte auch der Naturpark «Vallée de l`Attert» in der gleichnamigen Gemeinde in Belgien im März vergangenen Jahres den Wettbewerb «Slip du Parc» gestartet, mit dem Ziel, herauszufinden, wie intakt und gesund der Boden im eigenen Garten ist.

Ähnlich Projekte habe es auch schon in Kanada gegeben, sagt Marcel van der Heijden, aber eben nicht in dieser Größenordnung. Bereits bekannt ist das Vergraben von Teebeuteln als Gradmesser für die Gesundheit des Erdreiches. Die Freiwilligen, die sich nach dem Aufruf von Agroscope gemeldet haben, sollen deshalb zum Vergleich standardisierte Teebeutel vergraben und zusätzlich Bodenproben nehmen. So wird die Zuverlässigkeit der Unterhosen-Methode getestet.

Je löchriger die Unterhose, desto gesünder der Boden

Das Projekt läuft unter dem Namen «Beweisstück Unterhose». Aus Wiesen, Beeten und Äckern soll nach einem Monat das eine und nach einem weiteren Monat das zweite Wäschestück ausgegraben und fotografiert werden. Danach wird die Zersetzung der natürlichen Fasern digital analysiert – je löchriger, desto gesünder der Boden. In einer Pilotstudie sei die private Wäsche der Teilnehmer verbuddelt worden, doch die Textilien seien nicht vergleichbar gewesen, erzählte van der Heijden. Deshalb setze man nun auf standardisierte Unterhosen. «Das ist wissenschaftlicher.»

Die Wäsche-Aktion sei auch dazu gedacht, die Gefährdung des lebenswichtigen Bodens durch Erosion, Überdüngung und Verbauung deutlich zu machen. Laut Agroscope wird weltweit jedes Jahr eine Fläche zweieinhalb mal so groß wie die Schweiz so zerstört, dass sie für die Landwirtschaft unbrauchbar wird.

(aub/L'essentiel/dpa)