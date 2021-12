Dieser Mann hat 444 Christbäume in der Wohnung

Im niedersächsischen Rinteln hat Thomas Jeromin in seiner 100-qm-Wohnung insgesamt 444 Weihnachtsbäume aus Plastik aufgestellt und natürlich auch bunt geschmückt.

So viele hat niemand anderer auf der Welt in den eigenen vier Wänden. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) war bei dem 55-jährigen Mann und seiner Frau Susanne zu Gast, um die leuchtende Sammlung als neuen Weltrekord anzuerkennen

Jeromin bezeichnet sich selbst als weihnachtsverrückt. Bereits in den vergangenen Jahren hat er seine Wohnung in ein Weihnachtswunderland verwandelt. 2020 hatte er 420 Bäume aufstellt. Insgesamt leuchten in diesem Jahr 47.000 Lichter in seiner Wohnung, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verrät.

72.000 Kugeln

Einige Bäume werden auch nach einem bestimmten Thema geschmückt. So hängen etwa an einem Exemplar Star-Wars-Figuren, Quietsch-Enten oder Minions. Der größte Baum misst 3,50 Meter.

«Es hat mit einem Baum angefangen. Der stand natürlich im Wohnzimmer. Und wenn man da raus war, dann war Weihnachten vorbei. Dann hatte man noch was in der Küche, aber das reichte mir nicht. Dann hab ich da auch noch was hingestellt – und da. Und dann ist das ein Selbstläufer gewesen», erklärt Jeromin im Interview mit der dpa.

Rund 72.000 Kugeln benötigt der 55-Jährige für seine Baumsammlung. Diese holt er immer am 1. August vom Dachboden. Mittlerweile wird ihm aus ganz Deutschland ausrangierte Dekoration zugeschickt. Dazu gehören unter anderem Kugeln oder auch Lametta. Vor der Pandemie organisierte das Ehepaar sogar Führungen durch ihre Wohnung.

(L'essentiel/heute.at/dmo)