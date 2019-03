«Mann mit Kissen» sorgt für Polizeieinsatz

In Minnesota kann es zurzeit bis zu minus 20 Grad kalt werden. Da sollte man sich nicht zu lange im Freien aufhalten. Besorgt reagierten deshalb Bewohner in der Ortschaft Jordan an der Grenze zu Kanada, als sie einen Mann ohne Jacke mitten in der Nacht reglos in ihrem Quartier stehen sahen.

Umgehend informierten sie die Polizei, um nach dem Rechten zu sehen. Sie selber wollten sich dem Mann nicht nähern, da er in ihren Augen einen verwirrten Eindruck machte, wie Sky News berichtete: Mit beiden Händen drückte er ein Kissen an sich.

Millionär und Erfinder

Die Polizisten konnten den Mann vor Ort schnell identifizieren. Es handelte sich um den in der Gegend wohnhaften Millionär und Erfinder Mike Lindell. Der 57-Jährige ist Besitzer und CEO des Bettwaren-Geschäfts My Pillow. Lindell ist zudem Weltrekordhalter für die Organisation einer Kissenschlacht mit 45.000 Teilnehmern.

Trotz der Kälte ging es Lindell jedoch blendend. Denn nicht er selber hatte stundenlang reglos in der Kälte gestanden, sondern eine Pappfigur mit seinem Abbild. Der lebensgroße Aufsteller mit dem Firmenchef wird von My Pillow zu Werbezwecken verwendet. Wie dieser am Donnerstagabend aus einem Geschäft auf die Straße gekommen war, bleibt ungeklärt. My Pillow bietet auf seiner Website neben Matratzen und Kissen aber auch genau diesen Karton-Aufsteller zum Kauf an – für knapp 40 Dollar.

«Richtig gehandelt»

Die Polizeistelle von Jordan, Minnesota, postete den geretteten Pappkameraden umgehend auf ihrer Facebook-Seite. «So ein Aufsteller kann sehr schnell lebensecht aussehen», schrieben die Beamten. Und es sei von den Anwohnern in jedem Fall richtig gewesen, sich an die Polizei zu wenden.

(L'essentiel/mat)