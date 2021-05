Mann verbrennt Partnerin bei lebendigem Leib

Ein Mann hat in der Nähe von Bordeaux seine Lebensgefährtin niedergeschossen und angezündet, sodass sie bei lebendigem Leib verbrannte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die dreifache Mutter starb auf offener Straße in einem bürgerlichen Wohnviertel von Mérignac westlich von Bordeaux.

Nach Angaben der Polizei verfolgte der 44-jährige mutmaßliche Täter die 31-Jährige zunächst auf der Straße und schoss mit einem Gewehr auf ihre Beine, woraufhin sie stürzte. Er begoss sie anschließend mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sie an.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Der Mann wurde nach örtlichen Medienberichten kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Die Justiz ermittelt gegen ihn wegen vorsätzlicher Tötung. Laut Generalstaatsanwältin Frédérique Porterie war der mutmaßliche Täter der Polizei bereits wegen früherer Vergehen bekannt. Er sei im Jahr 2000 zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, hieß es.

Der Bürgermeister von Mérignac, Alain Anziani, sagte, der Tod der Frau habe in der Gemeinde mit 70.000 Einwohnern «große Aufregung» ausgelöst. Das Paar hatte drei Kinder im Alter von drei, sieben und elf Jahren. Sie waren nach Polizeiangaben zur Tatzeit nicht zuhause. Sie mussten psychologisch betreut werden.

(L'essentiel/Marcel Urech)