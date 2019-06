Diese Frau lebt mit 2500 Persönlichkeiten

Über Jahre ist die Australierin Jeni Haynes durch die Hölle gegangen. Seit ihrem vierten Lebensjahr wurde sie fast täglich vom eigenen Vater sexuell misshandelt. Um den schrecklichen Übergriffen ihres Vaters Richard zu entgehen, musste die heute 49-Jährige etwas tun, um sich «zu retten». Also entwickelte das Kind verschiedene Persönlichkeiten, die erste von ihnen selbst erst ein vierjähriges Mädchen namens «Symphony», die «ihre Stelle einnahmen».

Viele der Persönlichkeiten sind männlich, einige selbst erst Kinder, Teenager aber auch Erwachsene. Manche haben ausgereifte Charakterzüge, andere bleiben nur schemenhaft. Jenis verschiedene Persönlichkeiten wissen zudem, dass sie «nur» in Jenis Kopf leben und können beschreiben, warum sie die Stelle des Kindes einnehmen, wenn der Vater sie missbraucht: «Es ist kein Zeichen von Geisteskrankheit, sondern ein Zeichen von Liebe. Wir beschützen ihre Seele», sagt einer von den 2500, die zusammen eine «Armee von Fremden» bilden, um Jeni zu schützen.

Operationen an Darm, Steißbein und Anus

Mehr noch: Die verschiedenen Persönlichkeiten haben ein eigenes Erinnerungsvermögen und können sich an jede einzelne Vergewaltigung in den vergangenen Jahren erinnern. Ein Umstand, der nun auch zur Verurteilung von Jenis Vater, der heute 74 Jahre alt ist, geführt hat. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten abgespaltene Persönlichkeiten vor einem Gericht aussagen, so berichtet etwa mirror.co.uk. Zudem wies ihr Körper noch lange heftige Zeichen der Vergewaltigungen auf, so musste sie an Darm, Steißbein und Anus operiert werden.

Lange galten gespaltene Persönlichkeiten als nicht ernstzunehmend und einfach geisteskrank. Jenis Psychologe von Jeni, Dr. Georg Blair-West, erklärt gegenüber Medien, dass Kinder unter einem speziellen Alter zu dieser Technik greifen können, wenn sie keinen anderen Ausweg sehen, um sich zu schützen.

(sb/L'essentiel)