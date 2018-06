20-​​Jähriger erscheint auf eigener Beerdigung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Juan Ramon Alfonso Penayos Verwandte waren gerade auf dem Begräbnis des 20-Jährigen, als dieser plötzlich selbst putzmunter dort auftauchte. Seine Familie war in dem Glauben, dass der 20-Jährige in Santa Teresa im Osten Paraguays ums Lebens gekommen war. Immerhin wurden die sterblichen Überreste des jungen Mannes von der Polizei an die Hinterbliebenen ausgehändigt und sie über dessen Tod informiert.

Der 20-Jährige hatte sein Zuhause vergangene Woche Donnerstag verlassen und war seither verschwunden. Die Beamten informierten die Angehörigen, dass sie eine verbrannte Leiche gefunden hätten und sie davon ausgehen würden, dass es sich dabei um den Vermissten handelt.

Plötzliche Rückkehr

Wie die britische Zeitung Metro berichtet, hatte Juan aber lediglich nicht daran gedacht, seiner Familie zu sagen, dass er länger wegbleiben würde. Er war wohlauf.

Die Angehörigen waren zwar geschockt von Juans plötzlicher Rückkehr, aber überglücklich, dass ihm nichts passiert war. Immerhin gilt das Gebiet in Paraguay als äußerst gefährlich. Kämpfe zwischen konkurrierenden Drogenbanden und Menschenhandel zählen in der Region Amambay zum Alltag. Wen Juans Familie anstelle ihres totgeglaubten Sohnes begraben hat, ist unklar.

(L'essentiel/red)