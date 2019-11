13 Tote und 20 Verletzte bei Busunfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Ich kann den Tod von 13 Menschen bestätigen, 20 weitere wurden bei einem Unfall in der Nähe von Nitrianske Hrnciarovce verletzt, wo ein Bus mit einem Lastwagen zusammengestoßen ist», sagte Zuzana Farkasova, Sprecherin der nationalen Polizeifeuerwehr, der AFP.

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die örtliche Feuerwehr, dass die Zahl der Opfer noch ansteigen könne. «Etwa 30 Feuerwehrleute sind vor Ort, um den Verletzten zu helfen», heißt es auf der Seite. Der Unfall ereignete sich am Rande der Stadt Nitra, rund 80 Kilometer östlich von Bratislava.

Frau Farkasova erklärte, dass Polizeihubschrauber an die Unfallstelle entsandt worden seien. Es hatte am Mittwoch starke Schauer in der Slowakei gegeben.

Tragická dopravná nehoda autobusu a kamióna si vyžiadala doposiaľ 13 usmrtených osôb ???? Hasiči momentálne zasahujú pri... Publiée par DHZ OPATOVCE sur Mercredi 13 novembre 2019

(L'essentiel)