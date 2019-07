KFC fliegt in die Luft

In Eden in North Carolina ereignete sich am letzten Donnerstag eine Explosion. Kurz nach Mitternacht flog ein Gebäude, in dem die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken eine Filiale hatte, unvermittelt in die Luft. Dem Zeitpunkt der Explosion ist es zu verdanken, dass sich niemand im Haus befand und es keine Verletzten gab.

Die Ursache für die Explosion ist laut WDBJ7 nach wie vor unklar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine Gas-Explosion handelte. Der Polizeichef von Eden zeigt sich dennoch erleichtert: «Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, hätte sich das am Mittag zugetragen.»

(L'essentiel/doz)