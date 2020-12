25-​​Jähriger brettert mit 197 durch die 80er-​​Zone

Eine Zivilstreife der Polizei München hat am späten Sonntagabend auf der Autobahn 995 bei München-Giesing nicht schlecht gestaunt, als ein Raser mit fast 200 Stundenkilometern in Richtung Münchener Innenstadt unterwegs war, wie unter anderem Der Spiegel berichtet. Erlaubt waren an der Stelle aufgrund von Lärmschutz-Maßnahmen lediglich 80 Stundenkilometer.

Den 25-jährigen Fahrer erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, sowie ein Bußgeld von 1200 Euro plus Gebühren, wie Der Spiegel berichtet.

(L'essentiel)