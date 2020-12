Französische Nonnen tanzen und singen für Spenden

«Gemeinsam bis zum Ende» – Französische Nonnen singen und tanzen, um für Spenden zu werben. In einem auf Youtube veröffentlichten Mini-Musical geht es um eine Nonne, die das Kloster in Semur-en-Brionnais im südburgundischen Département Saône-et-Loire aus Altersgründen verlassen will.

Schwestern der Gemeinschaft «Soeurs apostoliques de Saint-Jean» wehren sich im dem Clip dagegen und beschließen, nötige Umbauten in dem historischen Gebäude anzugehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete, ist das Video bereits die dritte Finanzierungsaktion der kreativen Nonnen aus Zentralfrankreich für Renovierungen.

(L'essentiel/dpa)