Um 17 Uhr startet Musks Mars-​​Rakete zum ersten Mal

12,5 Kilometer soll die imposante Mars-Rakete im Retro-Look hoch fliegen, dann umkehren und schließlich stehend auf einer Landeplattform landen. Das komplexe, erste größere Manöver des «Starship» von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wurde in den letzten Wochen mehrfach verschoben.

