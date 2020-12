Gib deinem Lieblingsbild einen Daumen nach oben

Auch im Corona-Jahr 2020 ermöglicht es das Natural History Museum in London Menschen, sich mit etwas Schönem zu beschäftigen: den besten Einsendungen von Naturfotografen aus aller Welt. In der Kategorie People’s Choice Awards des alljährlich stattfindenden Fotowettbewerbs Wildlife Photographer of the Year küren nicht Fachleute, sondern die breite Öffentlichkeit den Favoriten. Ab sofort kannst du auf der Website des Museums abstimmen. Die Wahl läuft bis zum 2. Februar 2021.

Zur Auswahl stehen 25 Aufnahmen (siehe Bildstrecke), die von einer Jury aus 49.000 Einsendungen aus über 100 Ländern herausgepickt wurden. Die Bilder sind bis zum 4. Juli 2021 im Natural History Museum in London ausgestellt.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)