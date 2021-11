Mindestens 68 Tote bei Kämpfen in Gefängnis

Bei neuen Bandenkämpfen in einem Gefängnis in Ecuador sind am Freitag mindestens 68 Insassen ums Leben gekommen, wie die Zeitung «El Universo» berichtet. Zwölf weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Laut der Polizei lieferten sich die Häftlinge im Gefängnis Litoral in der Stadt Guayaquil fast acht Stunden lang Feuergefechte. Anwohner und Anwohnerinnen des Gefängnisses Litoral in der Stadt Guayaquil berichteten, sie hätten stundenlang Schüsse und Explosionen gehört.

Die Häftlinge übermittelten laut der Zeitung Videos aus dem Gefängnis, in denen sie um Hilfe baten und ihre Angst vor den Schüssen in den Pavillons zum Ausdruck brachten. Die Insassen der Pavillons 7, 8 und 9 versuchten laut der Polizei, den Pavillon 2 zu betreten.

Pablo Arosemena, Gouverneur der Provinz Guayas, in der Guayaquil liegt, sagte, einige der Häftlinge hätten versucht, sich in einen anderen Teil des Gefängnisses zu sprengen, um dort ein Maßaker zu verüben. Sie hätten auch ihre Matratzen in Brand gesteckt, um ihren Gegnern Luft und Sicht zu nehmen. Polizeichefin Tanya Varela sagte, der Anführer der Häftlinge in dem angegriffenen Gefängnisgebäude sei vergangene Woche entlassen worden. Polizeichefin Tanya Varela gab an, die Häftlinge seien mit Schusswaffen und Sprengstoff bewaffnet. Nach der Revolte seien ein Gewehr, zwei Pistolen und zehn Dynamitstangen gefunden worden.

«Das ist ein Gefängnis und kein Schlachthaus»

Erst Ende September waren bei Kämpfen zwischen Mitgliedern verschiedener Verbrecherbanden in der gleichen Haftanstalt mindesten 118 Menschen getötet und 79 verletzt worden. Es war damit das vermutlich schlimmste Maßaker, das jemals in einem Gefängnis in Südamerika stattfand. Hintergrund sind Revierkämpfe international tätiger Drogenkartelle. Präsident Guillermo Lasso verhängte im Oktober den Ausnahmezustand, um der Polizei im Kampf gegen die Drogenkriminalität mehr Freiheiten zu geben.

«Genug. Wann wird das Morden aufhören? Das ist ein Gefängnis und kein Schlachthaus», sagte Francisca Chancay, deren Bruder seit acht Monaten dort inhaftiert ist. Gemeinsam mit anderen Angehörigen wartete sie am Samstag vor dem Gefängnis auf Nachricht, ob ihre Familienmitglieder unter den Toten waren. Aufgrund der Situation im Gefängnis war die Straße nach Daule für den Verkehr gesperrt.

40’000 Häftlinge sitzen in Ecuadors überfüllten Gefängnissen, 8500 davon im Litoral. Insgesamt kamen in diesem Jahr schon mehr als 300 Häftlinge ums Leben.

(L'essentiel/ap/trx)