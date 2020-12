Model stirbt mit 29 Jahren nach Po-​​Operation

Joselyn Cano aus Newport Beach, Kalifornien, machte sich auf Instagram einen Namen als «mexikanische Kim Kardashian» und postete auf ihrem Profil vor allem freizügige Aufnahmen von sich. Besonders ihre Kehrseite setzte die 29-Jährige dabei immer wieder in Szene und sorgte damit für Wirbel.

Nun die traurige Nachricht: Das Model soll am 7. Dezember im Alter von nur 29 Jahren nach einer verpfuschten Po-Lifting-Operation in Kolumbien gestorben sein.

Influencer Lira Mercer hat am Dienstag auf Twitter die traurige Nachricht vom Tod des Models verbreitet: «OmG Joselyn Cano starb in Kolumbien, als sie operiert wurde. Das ist wild», schrieb Mercer. Der Tod von Joselyn Cano wurde bisher noch nicht von ihrer Familie bestätigt, in den sozialen Medien sprechen aber bereits viele Fans ihr Beileid aus und wünschen den Angehörigen viel Kraft.

Model, Influencerin und Designerin

Joselyn Cano war Model, Social-Media-Influencer und Modedesignerin. In den vergangenen Jahren folgten ihr teilweise mehr als 12 Millionen Personen. In ihrem LinkedIn-Profil heißt es, dass die 29-Jährige auch Mikrobiologie an der San Diego State University studiert hat.

Auf Youtube wurde ein dreistündiger Livestream von ihrer Beerdigung gezeigt, in dem Angehörige bei ihrem Sarg stehen. Außerdem ist ein großes Bild der 29-Jährigen aufgestellt. Eine kurze Nachricht im Stream lautete: «Joselyn ist am Mittwoch, dem 14. März 1990, in dieses Leben eingetreten. Sie ist am Montag, dem 7. Dezember 2020, in das Ewige Leben eingetreten.»

Während es bisher keine offizielle Bestätigung zu ihrem Tod gibt, wurde ihre Instagram-Seite, die bisher stets mindestens einmal pro Woche aktualisiert wird, seit dem 7. Dezember nicht mehr aktualisiert. Auf ihrer Instagram-Seite nehmen ihre Follower nun Abschied von der 29-Jährigen, die Anteilnahme ist gewaltig.

