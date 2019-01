Frau bis ins Karate-​​Studio verfolgt – schlechte Idee

Bei einer versuchten Entführung kommt der Täter wahrlich schlecht davon: In North Charlotte im US-Bundestaat North Carolina will ein Mann gegen 21 Uhr eine Frau in sein Auto zerren. Dieser gelingt es, sich los zu reißen und in ein nah gelegenes Karate-Studio zu flüchten. Der Mann, später als August Williams (49) identifiziert, verfolgt sie unbeirrt weiter – eine schlechte Idee.

Denn die Frau hat mittlerweile um Hilfe gebeten und Chef-Ausbildner Randall Ephraim auf den Plan gerufen. «Ich forderte den Mann auf, das Studio zu verlassen, doch der versuchte stattdessen, sich an mir vorbeizudrängen», zitieren US-Medien Ephraim. «Ich bin in Aktion getreten und habe ihn hinaus geschmissen. Dann begann er mich anzugreifen und wurde entsprechend gehandhabt.»

Der Zwischenfall endet für den Angreifer auf einer Bahre und im Krankenhaus, bevor er ins Gefängnis gesteckt wurde. Der bereits mehrfach vorbestrafte Williams muss sich nun wegen versuchter Entführung und Körperverletzung verantworten.

(L'essentiel/gux)