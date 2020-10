Flugbegleiter schmuggeln tausende iPhones

Eine Untersuchungsbericht aus den USA zeigt, dass Mitarbeiter der russischen Fluggesellschaft Aeroflot dabei geholfen haben, elektronische Geräte im Wert von rund 50 Millionen Dollar zu schmuggeln. Dies hat das FBI in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Border Protection, dem New York City Police Department und einigen weiteren Sicherheitsunternehmen diese Woche publik gemacht.

Konkret werden rund zehn Personen beschuldigt, ehemalige und momentane Mitarbeiter von Aeroflot dazu angestiftet zu haben, Geräte wie iPads, iPhones und Apple Watches von den USA nach Russland zu schmuggeln. Der Verdacht stellte sich als korrekt heraus, denn die Ware wurde schließlich bei einer Inspektion des Gepäcks der Crewmitglieder gefunden.

Zwei Verdächtige sind flüchtig

Viele der geschmuggelten Geräte waren zuvor als gestohlen gemeldet worden. In Folge dessen gelang es den US-Behörden, acht verdächtige Personen festzunehmen. Zwei weitere Verdächtige gelten als flüchtig. Es wird nach ihnen gefahndet, wie «Business Insider» berichtet.

Im Untersuchungsbericht heißt es: «Die festgenommenen Personen sind Mitglieder eines internationalen Schmugglerrings, der sich ein Netzwerk an Mitgliedern sowohl in den USA als auch in Russland zunutze macht, um an beiden Orten das geltende Gesetz und die örtlichen Regelungen zu umgehen.»

In der Folge hat das US-Außenministerium 113 Visa von Mitarbeitern von Aeroflot, die in Verbindung mit den Angeklagten stehen, entzogen.

(L'essentiel/Dominique Zeier)