Meteor explodiert mitten am Tag über Zagreb

Nur einen Augenblick dauerte das Spektakel über Zagreb. Der Lkw-Fahrer Darko K. hatte eine Kamera in seinem Fahrzeug eingebaut. Diese zeichnete alles auf.

Gegenüber 24sata meinte er: «Es war sehr hell, aber nur für ganz kurze Zeit. Dann hat es geknallt!» Einige weitere Zeugen geben an, dass der Boden auch gebebt hat. Astronom Korado Korlevic erklärt: «Wir sammeln noch Daten. Klar ist: Der Meteor war riesig. Man konnte ihn sogar in Italien noch sehen.»

Ob Teile am Boden gelandet sind, könne man noch nicht sagen. Er meint, bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde, seien die Meteor-Splitter mit ziemlicher Sicherheit verglüht. Würde man aber einen kleinen Brocken am Boden finden, dann könnte man diesen ziemlich gut verkaufen: Bis zu 10.000 Euro kann ein Stein aus dem All wert sein.

